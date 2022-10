Controlli dei Nas: chiuso ristorante del centro di Salerno: «Carenze igienico sanitarie»

Carenze igienico sanitarie, controlli e sanzioni da parte dei Nas in provincia di Salerno e in altre località della Campania. In particolare i controlli sono stati eseguiti nelle province di Salerno, Avellino e Benevento nel corso dell’ultima settimana.

Ispezioni igienico-sanitarie dei Nas a Salerno

Le ispezioni igienico-sanitarie hanno interessato ristoranti, pasticcerie e supermercati. A Salerno un noto rispostante del centro è stato chiuso. Durante le verifiche dei Nas, eseguite in collaborazione con il personale Asl, sono emerse talune criticità. In particolare «alcuni locali destinati alla produzione erano caratterizzati da igiene carente sia negli ambienti che nelle attrezzature impiegate, oltre a polvere nei sistemi di areazione e negli arredi». Di qui la sospensione dell’attività.

Le altre contestazioni

Nel beneventano sequestrati 20 chili di prodotti dolciari privi di indicazione sulla tracciabilità. Un elemento obbligatorio per garantire la sicurezza alimentare. Per il titolare una sanzione di 1500 euro.

Per altri 5 titolari di altrettanti esercizi è arrivata la diffida per la risoluzione di alcune carenze strutturali e organizzative che caratterizzavano gli ambienti ispezionati. Complessivamente le sanzioni comminate ammontano in oltre 500mila euro.

Le attività dei Nas proseguiranno su tutto il territorio regionale. Nelle scorse settimane controlli e sanzioni anche nel comprensorio del Cilento e della Piana del Sele. Anche qui diverse le sanzioni comminate ai titolari di attività.