Cilento Travel Experience: un viaggio alla scoperta dei borghi

Far conoscere e scoprire i borghi attraverso tre percorsi tematici che ne esaltano le bellezze naturalistiche, culturali, folkloristiche ed enogastronomiche. Entra nel vivo Cilento Travel Experience, progetto finanziato dalla Regione che coinvolge il Comune di Capaccio Paestum capofila di un partenariato composto da Agropoli, Giungano, Laureana Cilento, Rutino, Ogliastro Cilento, Perdifumo, Prignano Cilento e Torchiara.

Cilento Travel Experience: l’iniziativa

Tra agosto e settembre i borghi sono già stati il palcoscenico di concerti di artisti del territorio. Ora inizia la seconda fase. Tra settembre e dicembre, infatti, si svolgeranno i viaggi del viandante e del gusto per andare incontro alla domanda turistica degli amanti del turismo lento. Al contempo Cilento Travel Experience punta a sostenere il tessuto produttivo agroalimentare locale. Si apriranno le aziende locali e si proporranno visite guidate e degustazione dei vini, dell’olio, del fico e delle altre numerose eccellenze a marchio certificato.

Il programma

Gli itinerari turistici di Cilento Travel Experience si terranno nei weekend. Si parte Sabato 15 Ottobre, alle ore 14.30. Previsto un viaggio esperienziale nel borgo di Laureana Cilento, il paese delle Fiere e delle Signorie.

Domenica 16 Ottobre, sempre alle 14.30, il viaggio continua con il comune di Perdifumo, il paese delle fontane e dei mulini ad acqua. Due giornate per conoscere e scoprire un territorio ricco di storia e di eccellenze enogastronomiche.

Il commento

“Siamo pronti per goderci i viaggi di Cilento Travel Experience, il progetto finanziato dalla Regione Campania”, dichiara Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum e Presidente dell’Unione Paestum Alto Cilento. “Con ogni tappa di questo evento puntiamo alla valorizzazione delle bellezze e delle ricchezze del Cilento attraverso un turismo di qualità in grado di far conoscere meglio i nostri luoghi. Di fatto, come avevamo annunciato, stiamo realizzando un po’ alla volta i punti del dossier che hanno portato Capaccio Paestum e l’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento a conquistare il titolo di finalista di Capitale italiana della Cultura 2024. E il Cilento Travel Experience è uno dei modi per realizzarli”, ha aggiunto.