Lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale a Stella Cilento, con i fondi del Ministero

Fondi ministeriali in arrivo per il Comune di Stella Cilento che li investirà per interventi di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale alla frazione Droro. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Massanova, ha ottenuto risorse da parte del Ministero dell’Interno.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 50 mila euro. Di questi 38.891,60 per lavori compresi gli oneri per la sicurezza pari ad 274,16, mentre altri 10.834,41 rappresentano somme a disposizione dell’amministrazione.

Fondi a Stella Cilento per investimenti destinati ad opere pubbliche

Il Decreto del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni del Ministero dell’Interno assegna ai comuni contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico, compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica e al risparmio energetico, e sviluppo sostenibile.

A Stella Cilento spetta il contributo di 50 mila euro per l’annualità 2022. L’Ente lo utilizzerà per interventi di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale alla frazione Droro.

I contributi del Ministero

Gli stanziamenti previsti dal Ministero dell’Interno sono vincolati nell’uso. Nello specifico: efficientamento energetico (sia della pubblica illuminazione che degli immobili o installazione di impianti da fonti rinnovabili) o sviluppo territoriale sostenibile (adeguamento di edifici pubblici e abbattimento di barriere). In un periodo di emergenza economica dovuta anche all’aumento dei costi energetici, l’efficientamento è una scelta adottata dal molti Enti locali.