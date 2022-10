Vallo della Lucania, un progetto per il rilancio del turismo

Il Comune di Vallo della Lucania, retto dal sindaco Antonio Sansone, ha aderito alla proposta di collaborazione del Distretto turistico Cilento, Sele, Tanagro e Vallo di Diano.

Rilancio del turismo nelle aree interne, ecco il progetto di Vallo della Lucania

Nello specifico, l’Ente, intende partecipare al progetto «Gelbison- Montagna Sacra- Natura e Cultura- Turismo green/ digitale in sicurezza». Le finalità del progetto sono, innanzitutto, valorizzare l’immenso patrimonio, materiale ed immateriale, agroalimentare, artistico, storico e naturalistico.

Il Patto di collaborazione viene sottoscritto anche con la Comunità Montana Gelbison Cervati di Vallo della Lucania, la Società Sistema Cilento, Biodistretti, Associazioni di «Cittadini Attivi».

Le finalità

In particolare, il progetto Gelbison, nasce dall’esigenza di sostenere le attività imprenditoriali per la valorizzazione turistica del patrimonio montano del Parco Nazionale del Cilento (4 volte patrimonio dell’UNESCO) per il potenziamento delle infrastruttutre esistenti per la fruizione sostenibile, tenendo conto anche dei cambiamenti climatici in atto.

Inoltre, sostenere la crescita del turismo in montagna vuol dire anche sostenere e presidiare l’economia montana, garantire un presidio idro- geologico dei territori ed evitare, in questo modo, lo spopolamento dei piccoli centri.

È questo, infatti, un fenomeno in crescita purtroppo. Poche nascite e Comuni, delle aree interne, sempre con meno abitanti, portando quindi anche ad una mancanza di stimoli sul territorio.

Rilancio del turismo, un modo per contrastare lo spopolamento

In quest’ottica risulta fondamentale un rilancio del turismo e attivare delle strategie specifiche di valorizzazione che caratterizzino le diverse aree montane del Paese, anche sotto il profilo dell’accessibilità e delle infrastrutture disponibili, al fine di usufruire della montagna durante tutt l’arco dell’anno.

Il progetto Gelbison Montagna Sacra Natura e Cultura, punta ad implementare il ricorso all’innovazione e alle nuove tecnologie facendo leva sul Turismo digitale, sulla promozione del turismo esperienziale (turismo enogastronomico, religioso, sportivo ecc) con l’Associazione «Cittadini attivi»; inoltre, qualificare e potenziare la dotazione e la proposta di servizi esistete ed eventualmente le infstrutture funzionali agli stessi servizi.

La candidature per il finanziamento dei progetti per la Montagna, possono essere presentate da soggetti privati in forma singola o aggregata.