Una campagna di ascolto a Borgo San Lazzaro: l’iniziativa del sindaco di Serre

Una campagna di ascolto nella frazione Borgo San Lazzaro, ovvero la più grande del Comune di Serre. È questa l’iniziativa del sindaco Antonio Opramolla che punta a non far sentire solo nessuno, ma ascoltare le istanze di tutti i cittadini del territorio.

Campagna di ascolto a Borgo San Lazzaro, l’iniziativa

Per questo il primo cittadino ha deciso per due volte a settimana di ricevere i compaesani della frazione o di altre località direttamente sul posto, senza costringerli a dover raggiungere il Comune.

Un modo per facilitare segnalazioni e contatti tra il cittadino e l’amministrazione comunale, senza costringere nessuno spostamenti verso il Capoluogo.

Il commento

“Ogni cittadino deve avere dei riferimenti amministrativi, dare a tutti l’opportunità di essere ascoltati semplifica anche il nostro lavoro, tanti problemi di manutenzione ordinaria sono stati individuati e quindi risolti proprio grazie alle segnalazioni dei cittadini. Ci sono tante persone che o perché troppo anziane, o perché vincolate dagli orari di lavoro, rinunciano a venire in comune a Serre nonostante la volontà di essere ascoltati, così ho pensato di poter essere io a fare un passo verso di loro per incontrarli. Molti vengono anche solo per un saluto ed è bello far sentire le istituzioni vicino alla gente” ha fatto sapere Opramolla.

La risposta della comunità

Lo campagna di ascolto a Borgo San Lazzaro, finora, ha riscosso un buon consenso tra i cittadini. Ciò già a partire dalla sua apertura avvenuto lo scorso settembre. Chiunque può recarsi in zona il lunedì e il venerdì dalle ore 17:30 alle ore 20:30.