Salernitana-Hellas Verona: Dia regala all’ultimo respiro il successo ai granata

All’ “Arechi” la Salernitana supera il Verona all’ultimo respiro. Al 18′ granata in vantaggio: filtrante di Bonazzoli per Piatek che calcia all’angolino e realizza l’1-0, al 31′ ci prova Coulibaly con un tiro dal lmite bloccato da Montipo’. Al 35′ ospiti pericolosi: angolo di Verdi e colpo di testa di Gunter che sbatte sulla traversa. Nella ripresa all’11’ della ripresa pareggio del Verona: cross di Doig e colpo di testa vincente di De Paoli. Al 33′ ospiti pericolosi con una conclusione dal limite di Verdi che colpisce il palo. Nel finale al 49′ arriva il gol della Salernitana: grande sponda di Botheim per Dia che calcia all’angolo lontano e trova il gol che vale la vittoria.

Le parole di Davide Nicola

“Pur nelle difficoltà, la squadra stava facendo abbastanza bene. Nonostante la classifica, il Verona ha grande qualità e sapevamo sarebbe stata una partita molto difficile. Volevamo dimostrare alla nostra gente che non eravamo assolutamente quelli di Sassuolo e penso che ci siamo riusciti. Siamo migliorati nell’ultimo passaggio e nel difendere più bassi. Io credo ciecamente nella costruzione e questo passa anche per partite del genere. Nel calcio capita che ci siano dei blackout. La risposta della squadra è stata molto umile e vogliosa e di questo sono pienamente soddisfatto. A me interessa che i giocatori siano nella condizione di potersi esprimere al meglio e nel momento in cui questo accade tutti hanno la propria possibilità”.

Salernitana – Hellas Verona 2 – 1

Reti: 18′ pt Piatek (S), 11′ st De Paoli (V), 49′ st Dia (S).

Salernitana: Sepe, Daniliuc, Bonazzoli (14′ st Botheim), Radovanovic, Coulibaly L., Gyomber (45′ st Bronn), Maggiore (9′ pt Vilhena), Mazzocchi, Lovato, Candreva (45′ st Sambia), Pirola, Piatek (14′ st Dia). All. Davide Nicola

A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Bradaric, Valencia, Kastanos, Capezzi, Motoc, Iervolino, Lovato.

Hellas Verona: Montipo’, Doig, Veloso (26′ st Sulemana), Hien, Verdi, Henry (1′ st Djuric), Hrustic (26′ st Kallon), Ceccherini (41′ st Cabal), Gunter, De Paoli (41′ st Faraoni), Tameze. All. Gabriele Cioffi

A disposizione: Chiesa, Berardi, Perilli, Hongla, Piccoli, Terracciano, Cortinovis.

Arbitro: Davide Ghersini di Genova.

Assistenti: Gianluca Sechi (sez. Sassari) – Gaetano Massara (sez. Reggio Calabria).

Ammoniti: Piatek, Sambia (S), Hien, De Paoli, Sulemana (V). Espulsioni: Radovanovic (S), Ceccherini (V)

Angoli: 1 – 6 Recupero: 2′ pt, 5′ st. Spettatori: 15922.