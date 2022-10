Roccadaspide programma interventi per l’adeguamento del parco giochi

L‘amministrazione comunale di Roccadaspide, guidata dal sindaco Gabriele Iuliano, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’adeguamento di aree destinate a parco giochi.

Fondi per l’adeguamento del parco giochi a Roccadaspide, il progetto

Nello specifico, l’area individuata è in Località Serra per un importo complessivo delle spese pari a € 42.517,70. Il progetto dei lavori rientra nel decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale che prevede, per gli anni dal 2020 al 2023, contributi per investimenti in infrastrutture sociali per un massimo di 75 milioni di euro annui a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, strumento finanziario principale attraverso cui vengono le politiche per lo sviluppo attuate della economica, sociale e territoriale.

I contributi erogati rientrano nel piano del Fondo per lo Sviluppo e la coesione

I contributi sono assegnati ai Comuni tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli Enti; il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche nove mesi dalla data di emanazione del decreto.

L’istituzione del fondo è stata disposta al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne.

Il termine ultimo, però, potrà essere prorogato di 3 mesi su richiesta dell’Ente beneficiario corredata dai motivi del ritardo concessi nel corso dell’emergenza pandemica in riferimento al Covi-19.

Le finalità

Un intervento importante per i bambini che potranno usufruire di nuove giostrine, al fine di poter condividere e socializzare con i coetanei; l’Ente ha intenzione di garantire, inoltre, la massima sicurezza al fine di intervenire in alcuni punti che necessitano di rigenerazione.

Gli interventi viaggiano anche nell’ottica di una riqualificazione in seguito ad atti vandalici che avevano apportato non pochi danni al parco stesso.