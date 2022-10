A Casal Velino arrivano i parcheggi rosa

Parcheggi rosa destinati a donne in stato di gravidanza e a genitori con figli con meno di due anni di età, in arrivo anche a Casal Velino. Ormai sono sempre più i Comuni che garantiscono questo servizio per agevolare la vita quotidiana di tutte le donne e genitori con bambini piccoli.

Il Comune guidato dal sindaco Silvia Pisapia, infatti, punta all’istituzione degli stalli rosa; aderendo al bando per la concessione di finanziamento previsto dal Decreto emanato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, l’Ente, intende procedere con il posizionamento di 13 stalli soprattutto in corrispondenza di uffici e luoghi pubblici.

Ecco dove saranno posizionati gli stalli rosa a Casal Velino

2 parcheggi a Casal Velino Capoluogo

2 alla frazione di Acquavella

2 al Bivio di Acquavella

6 alla frazione di Casal Velino Marina

Le finalità dei parcheggi rosa

I parcheggi rosa, nascono con l’intento di agevolare e migliorare la qualità di vita delle famiglie con bambini piccoli o donne in gravidanza. Istituendo spazi rosa, dunque, si viaggia nell’ottica dell’inclusione e soprattutto in linea con una mobilità sostenibile a sostegno delle famiglie.

La sosta è assolutamente gratuita, destinata esclusivamente a donne in gravidanza e genitori con bambini piccoli fino ai due anni di età.

Il commento

«I parcheggi rosa, rappresentano un gesto concreto e un’attenzione nei riguardi dei bisogni delle famiglie– fanno sapere da palazzo di città– supportando la natalità anche con facilitazioni di carattere pratico, ma di forte ricaduta sulla quotidianità della vita familiare»– concludono.

Sanzioni per i trasgressori, ecco le disposizioni

Il Decreto prevede l’erogazione del contributo in base al numero di abitanti; al Comune di Casal Velino è stato assegnato un finanziamento pari a € 6.000,00. Ovviamente, la normativa prevede anche delle sanzioni qualora qualcuno possa utilizzare, impropriamente, la sosta rosa, così come accade per gli stalli riservati alle persone diversamente abili.

Donne/genitori, avvalendosi del C.T.R. (contrassegno temporaneo rosa) rilasciato secondo le modalità e i requisiti che verranno stabiliti dalla Polizia Locale, potranno parcheggiare negli stalli rosa ad esse destinate.