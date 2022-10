Presidenti e scrutatori: aperti i termini per iscriversi all’Albo

Al via l’aggiornamento degli Albi comunali e di quelli della Corte d’Appello per scrutatori e presidenti di seggio. Per quanto riguarda il primo albo, coloro che intendono essere iscritti avranno tempo per presentare domanda entro il mese di novembre al proprio comune di residenza.

Come diventare scrutatore

L’iscrizione nell’albo degli scrutatori è subordinata al possesso, almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo.

Sono esclusi dalla possibilità di svolgere l’incarico:

1. i dipendenti del Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

2. gli appartenenti a Forze Armate in servizio;

3. i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

4. i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali;

5. i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

La domanda per diventare scrutatore dovrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Comunale.

I presidenti di seggio

Per essere iscritti all’albo dei presidenti di seggio elettorale, invece, la domanda dovrà essere presentata entro il 31 ottobre, sempre presso il Comune di residenza.

Sarà necessario essere elettore del comune, non aver superato i 70 anni, essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma. Valgono le stesse regole di esclusione previste per gli scrutatori.