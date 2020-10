Agropoli, pubblicato l’avviso per presidenti e scrutatori dei seggi

AGROPOLI. E’ stato pubblicato l’avviso per l’iscrizione all’albo dei presidente e degli scrutatori dei seggi elettorali.

La domanda può essere presentata al protocollo generale del Comune, via mail o pec. C’è tempo fino al 30 novembre.

I richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

Non aver superato il 70° anno di età

iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Agropoli

licenza della scuola dell’obbligo per l’iscrizione nell’albo degli scrutatori

titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado per l’iscrizione all’Albo dei presidenti di seggio

non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, dei Trasporti;

non essere sanitari delle ASL che svolgono le funzioni già di competenza dei medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti;

non essere Segretario comunale o dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

non essere candidato alle elezioni per le quali si volge la votazione



Per essere inclusi nell’albo, dall’anno successivo, gli interessati devono presentare domanda

per i presidenti di seggio dal 1 ottobre al 31 ottobre di ogni anno; per gli scrutatori dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno.

Nella domanda in carta libera, redatta sull’apposito modulo, dovranno essere dichiarati, oltre alle complete generalità, la residenza, il titolo di studio posseduto, la professione, l’arte o mestiere esercitati ed allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Non occorre ripresentare la domanda ogni anno, l’iscrizione all’albo è valida fino a rinuncia, cancellazione dalle liste elettorali del Comune o compimento del 70°anno di età.