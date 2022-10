Municipio di Rutino: aggiudicati i lavori

Il nuovo municipio di Rutino sarà presto realtà. È stata aggiudicata, infatti, la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di ricostruzione dell’edificio adibito a municipio e centro di aggregazione per giovani ed anziani.

Municipio di Rutino, il progetto

Le opere sono state in parte finanziate in parte con fondi provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e in altra parte con un mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.

Il progetto prevedeva l’abbattimento della struttura e la successiva ricostruzione. Il nuovo edificio sarà caratterizzato da efficienza e sicurezza: sarà infatti antisismico e realizzato con la massima efficienza energetica. La struttura, inoltre, sarà leggermente più piccola; ciò consentirà di avere un marciapiede a bordo strada più ampio rispetto all’attuale e un aumento della superficie della piazza; una parte di quella esistente, inoltre, sarà coperta.

La gara d’appalto

Le opere di ricostruzione del municipio di Rutino hanno subito non pochi ritardi dovuti a dei problemi riscontrati nell’area. Ma ora l’iter per avviare i lavori di ricostruzione è stato completato.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Rotolo, ha annunciato che si è conclusa la gara d’appalto. Ad eseguire i lavori sarà la Co.Ge.Ba. che ha assicurato un ribasso del 30%. Costo dell’intervento 848mila euro (il finanziamento del 2016 era pari a 1,2 milioni di euro).