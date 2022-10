Immobili comunali per l’apertura di nuove attività, ecco il progetto di Pertosa

L’amministrazione comunale di Pertosa, guidata dal sindaco Domenico Barba, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l‘adeguamento degli immobili comunali da concedere, in comodato d’uso gratuito, per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali in Piazza De Marco.

Gli interventi rientrano nel Decreto del 30 settembre 2021 che definisce, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, le modalità di ripartizione, i termini, le modalità di accesso dei contributi a valere sul Fondo al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei Comuni svantaggiati.

Immobili comunali per l’apertura di nuove attività in Piazza De Marco a Pertosa, ecco il progetto

Al Comune di Pertosa è stata assegnata la somma di € 97.717,45 con la quale l’Ente intende realizzare all’adeguamento degli immobili comunali da concedere per l’apertura di attività commerciali, artigianali in Piazza De Marco con l’obiettivo prioritario di porre in essere un’azione volta al recupero e alla riqualificazione di uno spazio urbano, ubicato nel cuore del paese.

Questo processo di adeguamento, tramite interventi di recupero a livello di infrastrutture esistenti, ha il duplice vantaggio di limitare il consumo di territorio a tutela della sostenibilità ambientale e di permettere alla comunità di riappropriarsi e di rivivere nuovamente gli spazi adeguati, con miglioramenti della vita e nell’ambito della sfera sociale, economica e ambientale.

Il Comune di Pertosa vuole, altresì, mettere in atto azioni a supporto di nuovi imprenditori, di produttori locali, agricoli e artigianali, creando le condizioni per uno sviluppo economico delle loro attività commerciali.

In questo modo sarà offerta l’opportunità alle nuove generazioni di sviluppare idee imprenditoriali, basate anche sulla valorizzazione di prodotti locali, abbattendo il costo fisso dell’acquisto/affitto di un immobile da destinare all’attività commerciale con l’ulteriore vantaggio di collocarsi in una posizione centrale del paese.

Ecco come potranno essere utilizzati gli immobili

Lo spazio urbano individuato, sarà messo a disposizione gratuitamente per tutti gli imprenditori/produttori locali. Questi spazi potranno ospitare anche altre attività collaterali ad esempio degustazioni, show cooking, presentazioni di prodotti e/o ricerche sui prodotti stessi.

Il progetto si inserisce in un percorso già iniziato tra il Comune di Pertosa con la Fondazione MiDa che ha portato avanti progetti di ricerca e di promozione dei prodotti agricoli tipici locali come il carciofo bianco di Pertosa che ha anche ottenuto il presidio slow food.

Il commento

«La nostra idea è quella di ripensare un modello di sviluppo economico- sociale che ci caratterizzi; c’è uno slancio verso l’innovazione, che parte da uno studio del patrimonio agricolo- artigianale, che rappresenta una chiave di svolta per il nostro piccolo borgo»– così fanno sapere da palazzo di città.