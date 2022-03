Pertosa programma lavori di messa in sicurezza del territorio

PERTOSA. Approvato il progetto di fattibilità tecnico- economica, per l’intervento di messa in sicurezza della strada comunale “Frappietro”.

Il progetto

L’Ente, guidato dal sindaco Domenico Barba, è risultato beneficiario di un contributo assegnato con decreto legge n.34; il quale prevede l’assegnazione ai Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti nel limite massimo di 168 milioni di euro per l’anno 2022.

Ecco come verranno impiegati i contributi

Il contributo prevede interventi in materia di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici; patrimonio comunale e per l’abbattimento di barriere architettoniche, nonchè di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile.

Il progetto dei lavori per la sistemazione della strada Frappietro, prevede un quadro di spesa pari a € 84.168,33 di cui € 62.403,00 per lavori e € 21.765,33 di somme messe a disposizione.

Il commento

“E’ nostra priorità sfruttare questo contributo per provvedere alla messa in sicurezza della strada comunale Frappietro, al fine di migliorare, certamente, la viabilità e salvaguardare l’incolumità dei cittadini“- così fanno sapere da palazzo di città.