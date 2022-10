Almanacco 8 ottobre 2022: compleanno vip, auguri ad una star del cinema USA

Almanacco 8 ottobre 2022:

Vediamo i principali avvenimenti dell’8 ottobre. Innanzitutto, sapevi che il numero otto è universalmente considerato il numero dell’equilibrio cosmico? Inoltre, il numero otto è simbolo della capacità di raggiungere risultati duraturi.

Gli avvenimenti più importanti

Santi dell’8 ottobre (ieri Solennità della Madonna del Rosario, per leggere clicca qui)

Santa Pelagia

San Deusdedit (Diodato, Deodato di Montecassino – Abate venerato a Sora)

Sant’Ivano

Significato del nome Ivano

Ivano, deriva dall’antico personale provenzale “Yvain”, corrispondente all’italiano Giovanni. Diffuso a partire dal Medioevo grazie alla notorietà di alcuni poemi cavallereschi, è ancora attestato ai nostri giorni sia nella versione maschile che in quella femminile.

Proverbio 8 ottobre

A Santa Reparata ogni oliva inoliata

Aforisma dell’8 ottobre

Nei mutamenti di governo i poveri spesso non cambiano che il nome del padrone (Fedro)

Almanacco, cosa accadde oggi un pò di anni fa, vediamo insieme

1958 – Impiantato il primo pacemaker. Arne Larsson, colpito da arresto cardiaco a 43 anni, fu il primo uomo a vedersi impiantato un pacemaker, dispositivo elettrico in grado di regolare il battito del cuore. Lo stesso paziente ne ricevette altri 26 prima di morire a 86 anni.

1930 – Volo del primo elicottero moderno. Prima ancora di far sfrecciare sulle strade milioni di persone con la mitica Vespa, da lui brevettata nel 1946, Corradino D’Ascanio legò il proprio nome a un evento di cruciale importanza nella conquista del traffico aereo.

Sei nato oggi? Ecco le tue caratteristiche

Per i nati l’8 ottobre, la vita è una favolosa avventura romantica. Hanno un concetto elevatissimo dell’amore di fronte al quale sono pronti a sacrificare tutto oppure a tenersene lontani per sempre. Il romanticismo che li caratterizza non investe solo la sfera amorosa: essi sono capaci di

rimanere incantati per le meraviglie della natura quanto i misteri dello spazio, per i movimenti del mare come per la semplice rotazione dei pianeti.

Compleanni vip di oggi

1970 – Matt Damon. Nato a Cambridge, nello stato del Massachusetts, è una star del cinema made in USA, apprezzato per la versatilità di attore.

1931 – Franco Cosimo Panini. È il re delle figurine che lanciò insieme ai fratelli negli anni Sessanta, facendone un fenomeno sociale e culturale, prima che uno straordinario successo editoriale.

1949 – Sigourney Weaver. Dai malvagi alieni ai misteriosi abitanti “blu” di Pandora passando per bizzarri e improbabili spettri, sul set ha interpretato ruoli di donna sempre in lotta contro qualcosa