Agropoli promuove il territorio alle fiere del turismo

Il Comune di Agropoli parteciperà alle più importanti fiere del settore turistico che si svolgeranno sul territorio nazionale. Ciò grazie all’associazione turistica Cilentomania che punta a favorire la promozione e l’internazionalizzazione del territorio cilentano attraverso la partecipazione alle fiere del settore.

Agropoli alle fiere internazionali del turismo

Mettendo insieme più enti locali e condividendo le spese, si assicura la riduzione dei costi. Grazie agli stand di Cilentomania, quindi, Agropoli sarà insieme ad altri comuni del Cilento al TTG di Rimini (12 – 14 ottobre), al Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze (Lugano 29 ottobre 1 novembre) e successivamente alla WTM di Londra, all’ITB di Berlino, al Fitur di Madrid e la Bit di Milano.

La TTG Travel Experience di Rimini

Primo appuntamento la 59esima Edizione della TTG Travel Esperience dell’Expo Centre di Rimini. Per partecipare l’Associazione Italy Social Tourism, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo, ha organizzato un pullman con partenza da Agropoli il giorno 12 Ottobre 2022 alle ore 10:00 e ritorno il 14 Ottobre 2022 alle ore 17:00.

La TTG Travel Experience è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.

Richiama in tre giorni operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.

È l’unica fiera in Italia totalmente b2b che permette alle imprese pubbliche e private del settore di incontrare le aziende più qualificate che intermediano il prodotto turistico nazionale e internazionale.

Per maggiori informazioni ed eventuali prenotazioni da parte di chi naviga nel settore basta chiamare al numero 345 849 3617.