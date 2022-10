Sapri: striscioni contro Giorgia Meloni sul Lungomare

Due striscioni di protesta contro la premier in pectore Giorgia Meloni sono apparsi nella serata di ieri (7 ottobre 2022) sul lungomare cittadino di Sapri.



Striscioni contro Giorgia Meloni a Sapri: il caso

In uno dei due striscioni si cita direttamente la leader del centrodestra che alle ultime elezioni ha ricevuto un ampio consenso; più emblematica la frase scritta con lo spray sull’altro striscione, in cui si rimanda indietro la memoria al 1922 e al periodo fascista.

Da comprendere chi abbia affisso i due striscioni sul lungomare di Sapri contro Giorgia Meloni. L’intervento dei carabinieri ha portato poi alla loro rimozione.

La formazione del governo

Intanto sul fronte governo il prossimo 10 ottobre si riunirà la Camera dei Deputati. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, lavora alla formazione di una squadra che sia “politica, forte e coesa, con un programma chiaro, un mandato popolare e un presidente politico”.

Un Esecutivo, hanno ricordato dal partito, che come chiesto dai cittadini “porterà avanti politiche in discontinuità rispetto a quelle messe in piedi in questi anni dagli esecutivi a trazione Pd“.

Nel totoministri rientra anche il deputato salernitano Edmondo Cirielli. Diverse le ipotesi per lui: Ministero della Difesa, ma anche Ministero per il Sud o della Giustizia.