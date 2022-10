Paura a Sicignano: bomba carta esplode nei pressi di una abitazione

Bomba carta nei pressi di un’abitazione, notte di terrore a Sicignano degli Alburni. È accaduto nella notte appena trascorsa. All’improvviso una deflagrazione. Molti cittadini sono scesa in strada, per comprendere cosa fosse accaduto e temendo anche conseguenze ancora più gravi.

Bomba carta a Sicignano degli Alburni: il caso

Ad essere esplosa nel territorio di Sicignano, invece, è stata una bomba carta di piccole dimensioni. Ciò è accaduto a poca distanza da un’abitazione. Dopo lo scoppio si è verificato un principio d’incendio. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.

Le indagini

Ai militari il compito di comprendere cosa è accaduto e rintracciare i responsabili.

In particolare da chiarire chi ha fatto esplodere la bomba nel comune di Sicignano degli Alburni nel cuore della notte e con quale finalità. Forse un atto intimidatorio ai danni di qualcuno? E per quale ragione?

Per fortuna a seguito dell’esplosione della bomba carta a Sicignano non si registrano feriti tra le persone che abitano in zona e i danni sono limitati.

Purtroppo in altre occasioni, durante la notte, nel centro alburnino si sono registrati episodi simili. In passato diverse auto parcheggiate in zona sono state date alle fiamme. I carabinieri, però, riuscirono ad individuare i responsabili. Ora un nuovo episodio che scuote la tranquillità della comunità.