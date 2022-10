Meteo: weekend di bel tempo, ma l’instabilità è dietro l’angolo

Domina l’alta pressione, tempo ancora soleggiato ma il maltempo è dietro l’angolo. Questo il quadro del meteo per il weekend e l’inizio della prossima settimana nel comprensorio salernitano. Le giornate saranno caratterizzate da sole con possibili velature in alcune aree, in particolare nella zona del Golfo di Policastro. Possibile peggioramenti, però, potrebbero arrivare da lunedì, con fenomeni temporaleschi anche intensi si alcune aree.

Meteo del weekend: le previsioni

Vediamo nel dettaglio il meteo del weekend. Venerdì 7 ottobre, l’alta pressione garantirà un tempo stabile e soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento serale. Mare calmo o poco mosso, venti deboli.

Bel tempo anche nella giornata di sabato 8 ottobre, con temperature in leggero aumento.

Domenica 9 ottobre, invece, c’è ancora una condizione di stabilità con bel tempo e nubi serali che potrebbero addensarsi in alcune zone della nostra regione. Venti deboli meridionali, mare calmo.

Cosa accadrà la prossima settimana

Il meteo del weekend garantisce ancora qualche bella giornata, ma l’ottobrata caratterizzata da sole e temperature miti sembra essere agli sgoccioli.

La prossima settimana, infatti, sarà all’insegna del maltempo. Pioggia su tutta la regione, con rovesci e temporali localmente anche forti. Gli esperti per ora non si sbilanciano, ma l’autunno sembra pronto ad entrare nel vivo.