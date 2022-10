Droga: due arresti della Squadra Mobile di Salerno

Nuova operazione degli uomini della Squadra Mobile di Salerno contro lo spaccio di droga. Nei giorni scorsi gli agenti hanno tratto in arresto in flagranza di reato due giovani. Si tratta di Giovanni Rizzo, classe 2001 e Michael Ventura, classe 2004.

Droga: arrestati due giovani a Salerno

Entrambi sono finiti agli arresti con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Rizzo, inoltre, è accusato anche di detenzione di arma clandestina, ovvero una pistola modificata completa di due caricatori e cartucce.

I giovani sono stati trovati in possesso di cocaina per circa 6,7 grammi, eroina, per quasi 1 grammo e hashish per quasi 500 grammi. Il giudice ha convalidato l’arresto disposto dai giudici e disposto l’applicazione della misura degli arresti domiciliari per Rizzo e di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per Ventura.

ll precedente

Questa è soltanto una delle attività poste in essere dalla Polizia di Stato a Salerno per frenare lo spaccio di droga in città. Nei giorni scorsi, a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini, erano stati fermati degli stranieri che spacciavano droga sul Lungomare di Salerno. Sequestrati anche in quel caso diversi grammi di hashish. Quattro di loro, inoltre, sono risultati irregolari. Di qui il provvedimento di espulsione dal territorio italiano.