Clara Santomauro: terzo posto all’Europeo per l’amazzone capaccese

Clara Santomauro, diciasettenne capaccese, recentemente ha gareggiato agli Europei Juniores di Monta da Lavoro Tradizionale in Olanda. Ottima la prova del giovane talento che il 26 settembre con la divisa azzurra ha aiutato a portare l’argento nella prova a squadra con l’Italia dunque nell’elite della specialità. Clara, che aveva preso parte già agli Europei del settembre del 2021, è sfrecciata nelle prove di Monta da Lavoro Tradizionale in sella al suo Violino. La classe 2005, nei giorni scorsi, è stata intervista dal quotidiano “La Città”.

Le parole della talentuosa Clara Santomauro

“Ora ci riposerò un po’ e poi partiremo di nuovo insieme per prepararci al campionato italiano, nel mentre spero organizzino qualche special event, dove vorrei portare Violino. Ho raggiunto il terzo posto in velocità, aggiudicandomi una medaglia di bronzo. Ho sfiorato il podio del completo ma ho vinto la mia più grande gara, essere riuscita in tutto questo. Come squadra nel complesso è andata alla grande. Ci siamo aggiudicati la seconda posizione nel completo, nella categoria juniores e la prima posizione nella categoria Senior”.

Il rapporto con il suo cavallo Violino

“Per Violino è stato il primo Europeo, è un cavallo giovane che ha poca esperienza in quanto a gare ma a Eersel si è comportato alla grande. Insieme abbiamo lavorato tantissimo lui mi ha dato il cuore in ogni momento. Prima degli Europei abbiamo partecipato al campionato italiano dove mi ha regalato un terzo posto. Subito dopo ho partecipato alle selezioni per gli europei, sia con Violino che con SIM Chic con cui avevo gareggiato in precedenza con ottimi risultati, e i giudici hanno scelto Violino. Ci siamo fidati l’uno dell’altro, è andata benissimo e lui è stato coraggioso e impavido! Il mio orgoglio, la mia più grande vittoria è stata quella di essere riuscita a gestire Violino, nonostante l’inesperienza, e senza l’aiuto di mio padre”.

L’ottima prestazione della classe 2005 è arrivata nella specialità Monta da Lavoro Tradizionale:

“La disciplina fa parte della Fitetrec- Ante e si divide in 4 prove diverse: addestramento, attitudine, velocità e sbrancamento. Le prime due sono a giudizio del giudice mentre le altre sono determinate dal tempo. Se il cavallo o il cavaliere non supera una prova viene squalificato da quella e non porta punti alla squadra”.