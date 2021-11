Grande successo per la giovane capaccese Clara Santomauro, laureatasi Campionessa Nazionale Juniores nella specialità “Monta da Lavoro”. La sedicenne amazzone, infatti, dal 21 al 24 ottobre ha gareggiato nel campionato italiano a Montefalco (Perugia) in sella al suo fido cavallo Sim Chic. Conferma per la stessa Clara che nel mese di settembre, in Francia, era diventata campionessa Europea nella stessa disciplina con la Nazionale del commissario tecnico Luca De Rosa.

Clara Santomauro: importante affermazione per la giovane capaccese



“Per me è stato molto molto difficile ma sono più che soddisfatta della mia prestazione. Per me il primo posto che è valso il titolo di campionessa italiana nella categoria Juniores, con il cavallo Sim Chic, è stata una vera gioia che mi ha ripagato di tutti gli sforzi fatti negli ultimi mesi. A Montefalco per me è giunto il secondo posto assoluto nell’ attitudine, una speciale prova nella Monta da Lavoro, e un oro nella prova di velocità. Proprio nella velocità è la terza volta in cui riesco a primeggiare a livello nazionale. Questa prestazione mi ha spinto a raggiungere nella classifica totale il punteggio di 68,5 punti che mi hanno portato ad essere poi la campionessa italiana 2021″.

Le parole dell’amazzone che ha primeggiato nella categoria Juniores





“La preparazione per questo campionato è stata diversa dal solito, poiché ho dovuto bilanciare gli allenamenti con la scuola, importanti per me in egual modo. Motivo di gioia poi è rendere fieri e poter ringraziare la mia famiglia, in particolare ai miei genitori nonché istruttori, e le persone che mi hanno costantemente supportata oltre che le persone del maneggio che mi sono state vicine. Il ringraziamento più grande va a Carmelo Morena, in quanto proprietario di Sim Chic, cavallo con cui ho gareggiato, il quale mi ha dato tutta la fiducia dimostrandosi un cavallo con il cuore davvero grande. Sono commossa e felice dei risultati raggiunti, in particolare dopo la grande esperienza degli Europei. Questo grande primo posto nei campionati italiani può essere solo frutto di grande soddisfazione dandomi allo stesso tempo nuova linfa per il prossimo anno”.