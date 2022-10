Sondaggio: andresti a lavorare in bici se il tuo Comune “ti pagasse” per pedalare?

Dallo scorso lunedì la città di Bergamo ha fatto un passo avanti verso una scelta green. Chi sceglie di percorrere il tragitto casa – lavoro/ scuola, ottiene dei “voucher mobilità”, ma di cosa si tratta?

A lavoro in bici: il comune di Bergamo premia i suoi cittadini

Il progetto “Ti premiamo per andare in bici”, permette a tutti i cittadini, che attraverso un modulo online si iscrivono e ritirano il kit da installare sulla propria bike, di ottenere un buono elettronico di € 0,25 per ogni chilometro percorso fino ad un massimo di due euro al giorno.

Questi buoni poi, potranno essere spesi presso i negozi della città. Inoltre, affinché partecipino più persone sono stati pensati dei premi aggiuntivi per i primi 10 utenti che pedaleranno di più.

Il sondaggio

Insomma, più pedali e più guadagni.

Ma tu saresti disposto a farlo nel tuo paese/città?

Presto a dirlo, l’81% dei nostri lettori sta già gonfiando le ruote della propria bicicletta.

Restano tuttavia le giuste perplessità: c’è chi ironicamente fa presente che la voglia c’è ma che a mancare sono proprio le piste ciclabili e chi sottolinea che a pedalare sono rimasti solo i più piccoli.

Ma quali potrebbero essere i vantaggi di questa scelta super green?

Oltre al fattore “economico”, primo tra tutti pare ovvio che è legato alla riduzione dell’inquinamento dell’aria, ridurre quindi il traffico automobilistico e perché no stimolare anche il commercio locale.