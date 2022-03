Capaccio Paestum: anche quest’anno “Comune ciclabile”

CAPACCIO PAESTUM. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, viaggiando sempre nell’ottica della promozione e della valorizzazione del territorio, ha espresso la volontà di mettere in campo tutte le azioni per il mantenimento del titolo “Comuni Ciclabili” anche per l’anno 2022, coadiuvato dalla figura del Mobility Manager.

Il riconoscimento

Il Comune di Capaccio, aveva ottenuto il riconoscimento nel luglio del 2021, con una cerimonia promossa dalla Fiab- Federazione italiana ambiente e bicicletta.

Le finalità del Comune ciclabile

In seguito all’adesione all’iniziativa, il Comune ha messo in campo una vasta serie di azioni. Istituite la Zona 30 per Piana Paestana e per Capaccio centro storico. Inoltre il Comune, ha anche aderito alla CIAB, il Club imprese amiche della bicicletta; mette in rete aziende, enti locali, professionisti, associazioni ed operatori turistici.

Il commento

“E’ importante continuare nell’ottica della promozione turistica, valorizzando le eccellenze del territorio e soprattutto destagionalizzare i flussi turistici. L’idea è quella di far diventare la città di Capaccio Paestum, un punto di riferimento per le associazioni e gli appassionati di ciclismo, viaggiando in una realtà eco- sostenibile.

Ottenere il riconoscimento di Comune ciclabile– prosegue il primo cittadino Franco Alfieri– significa migliorare la qualità di vita dei cittadini, in modo da potersi spostare agevolmente in bicicletta o a piedi, incentivando così anche un turismo naturalistico e rispettoso dell’ambiente”.