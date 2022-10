Boato nei cieli del Cilento: paura tra i residenti

Due forti boati nei cieli del Cilento. Un rumore che ha fatto pensare ad un’esplosione e che ha fatto tremare i vetri delle abitazioni se non interi edifici. È accaduto intorno alle 14 di questo pomeriggio.

Boato nei cieli del Cilento: il caso

Numerose in pochi attimi le segnalazioni, da Castellabate a Casal Velino, passando per Vallo della Lucania e i centri del Monte Stella e del Monte Gelbison.

Pare che a provocare il rumore siano stati due aerei dell’Aeronautica militare che hanno rotto il muro del suono provocando un forte boato avvertito nel raggio di oltre 50 chilometri.



I velivoli hanno assistito un aeroplano di altra nazionalità che si trovava in avaria radio. Questo è stato prontamente intercettato dai due EFA italiani che hanno fornito la necessaria assistenza, hanno fatto sapere dall’aeronautica.

I precedenti

Non è la prima volta che accade. Già lo scorso luglio degli aerei coinvolti in un’esercitazione militare a supporto delle truppe di stanza a Persano, provocarono un forte rumore nel mentre sorvolavano i centri abitati del Cilento, degli Alburni e della Piana del Sele.

Anche negli anni precedenti alcuni aerei militari, in particolare dei caccia Eurofighter, causarono il panico a causa del boato generato dal loro passaggio. Nel 2018 l’aeronautica fece decollare due velivoli per identificare un areo in transito nello spazio aereo italiano con il quale si erano interrotte le comunicazioni da terra. Anche in quel caso, sorvolando il Cilento, si udì un forte boato.

Visto lo stato di tensione determinato dalla guerra in Ucraina, la paura è stata oggi ancora più grande.