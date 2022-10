Raccolta castagne a Laureana Cilento: Comune fissa le regole

Il Comune di Laureana Cilento fissa le regole per la raccolta delle castagne. Il sindaco Angelo Serra, infatti, ha firmato un’ordinanza conseguente alle numerose segnalazioni relative ad un’affluenza incontrollata di cittadini, in particolare nel Bosco di San Lorenzo, di proprietà comunale, proprio per la raccolta delle castagne. Di qui le regole.

Raccolta delle castagne a Laureana Cilento: le regole

La raccolta delle castagne nel territorio di Laureana Cilento può essere effettuata soltanto dai residenti nel Comune di Laureana in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune. Le domande dovranno essere presentate attraverso il modulo fornito dall’Ente. L’autorizzazione, poi, stabilirà anche la quantità di prodotto che potrà essere raccolta in base al nucleo familiare del richiedente.

I divieti

E’ fatto divieto di estirpare, tagliare, scuotere o comunque danneggiare le piante o parti di essere; è consentita unicamente la raccolta dei prodotti caduti a terra ed è vietata la raccolta dei prodotti nelle aree rimboscate. Per i trasgressori sanzioni fino a 500 euro e confisca dei prodotti raccolti.

L’ordinanza firmata dal sindaco Angelo Serra per la raccolta delle castagne a Laureana Cilento si rinnova ogni anno al fine di tutelare una risorsa del territorio. Anche altri comuni prendono iniziative simili. Nei giorni scorsi un provvedimento è stato firmato dal sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano.