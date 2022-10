Pubblica illuminazione a Capaccio: estesa la pubblica illuminazione a Licinella

Il Comune di Capaccio Paestum punta ad estendere la pubblica illuminazione sul territorio comunale. Un modo per garantire maggiori servizi ai cittadini e garantire anche una maggiore sicurezza.

Pubblica illuminazione a Capaccio Paestum: le novità

In tal senso l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha disposto l’installazione di nuovi pali per la pubblica illuminazione in località Licinella. Nello specifico l’intervento interesserà via Ungaretti e via Quasimodo.

Ad occuparsi dell’installazione l’Ati – Dervit che gestisce la pubblica illuminazione sul territorio di Capaccio Paestum. Dal contratto è previsto che la società fornisca gratuitamente la posa in opera di 10 pali della pubblica illuminazione ogni anno. L’Ente, quindi, sfrutterà questa condizione (10 pali per il 2021 e altrettanti per il 2022) per garantire l’estensione della pubblica illuminazione a Licinella.

L’impianto a Led

L’impianto sarà a Led. In questo modo sarà anche possibile garantire maggiori risparmi e eguale efficienza del servizio.

Già nelle scorse settimane il Comune decise di investire sulla pubblica illuminazione e in particolare sul suo ammodernamento a Capaccio Scalo. Venne quindi completato l’iter progettuale per investire 130mila euro per la pubblica illuminazione a led a Capaccio Scalo.

L’utilizzo di questa tecnologia ha non pochi vantaggi, dai costi ridotti in termini di consumi alla durata delle lampade che comportano costi minori di manutenzione.