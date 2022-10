Almanacco del 5 ottobre 2022: nel 1975 il primo episodio di un famoso cartone animato

Almanacco del 5 ottobre 2022: vediamo insieme gli avvenimenti più importanti di questo giorno.

Santi del 5 ottobre 2022:

Santi Placido e Mauro (Monaco)

Santi Firmato e Flavina di Auxerre

San Tranquilino Ubiarco Robles (Martire Messicano)

Sant’Eliano di Cagliari (Vescovo e Martire)

Santa Caritina (Martire)

Santa Tullia (Venerata a Manosque)

Santa Maria Faustina Kowalska (Vergine)

Santi Martiri di Treviri (Martiri della persecuzione dell’imperatore Diocleziano, 243-313, a Treviri)

L’origine del nome Tullia

Deriva dal latino “Tullus”, personale di origine etrusca che divenuto popolare a causa dei mitici re di Roma che se ne fregiarono, deriva il “cognomen” gentilizio “Tullius”.

Proverbio del 5 ottobre

Da un disordine nasce un ordine

Aforisma del 5 ottobre

Conosco troppo gli uomini per ignorare che spesso l’offeso perdona, ma l’offensore non perdona mai (Jean Jacques Rosseau)

Ecco cosa accadde il 5 ottobre di qualche anno fa

1975 – Primo episodio di Goldrake. Il principe Duke Fleed fugge dal suo pianeta Natale finito nelle mire del feroce re Vega. Raggiunta la Terra qui, sotto le mentite spoglie di Actarus, viene accolto all’istituto di ricerche spaziali.

1962 – James Bond debutta al cinema.Inviato in Giamaica per fare luce sulla misteriosa morte di un collega, l’agente 007 s’imbatte nei piani scellerati del Dr No e della potente organizzazione criminale denominata “Spectre”.

Sei nato il 5 ottobre? Vediamo quali sono le tue caratteristiche

Fin dall’infanzia dimostri notevoli doti ed uno spiccato talento creativo ed artistico. Non sempre però sei coerente e rischi di sprecare le tue capacità. I difetti che devi combattere sono la vanità e la pigrizia. Una persona più anziana potrà aiutarti e guidarti nella vita. In amore sii più sincero e la felicità ti sorriderà.

Ecco i personaggi famosi nati in questo giorno

1922 – Ciccio Ingrassia. Palermitano doc, come il suo collega e compagno di lavoro Franco Franchi. Assieme diedero vita al celebre duo comico Franco e Ciccio, tra i più prolifici del cinema italiano.

1975 – Kate Winslet. Figlia d’arte, cresciuta a pane e teatro, nasce a Reading, nel sud-est dell’Inghilterra, e da qui inizia una carriera fulminea, che la porta ad essere una delle più giovani (a soli 19 anni!) attrici ad aver ricevuto la candidatura all’Oscar.

1944 – Gianni Mazza. Nato a Roma, è un noto direttore d’orchestra e compositore, oltre che personaggio televisivo. Forte di una solida formazione jazz, il maestro Mazza ha lavorato per lungo tempo come tastierista, realizzando in seguito diversi dischi e collaborando con molti artisti. Il pubblico televisivo lo ricorda come direttore di orchestra in numerosi varietà della Rai, su tutti I fatti vostri.

1713 – Denis Diderot. Figura cardine del pensiero illuminista, di cui incarnò gli ideali di amore del sapere in tutte le sue forme e di lotta all’ignoranza e alla superstizione religiosa. Nato a Langres.

Moriva oggi, il 2011, Steve Jobs

Genio dell’informatica, imprenditore creativo, opinion leader, visionario. È stato tutte queste cose assieme in 35 anni di carriera professionale, vissuta con un solo e unico scopo: cambiare il mondo!