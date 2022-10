Turismo nel Vallo di Diano: al via la formazione degli operatori del settore

Prende il via il prossimo 6 ottobre 2022 l’attività seminariale e formativa rivolta agli operatori del settore turistico (accoglienza e ospitalità), alle aziende che si occupano di tour operating e alle realtà del terzo settore.

Turismo nel Vallo di Diano: gli incontri

24 gli appuntamenti che si terranno sul territorio della Comunità Montana Vallo di Diano in varie location. Si partirà all’interno della Comunità Montana Vallo di Diano (Loc. Vascella Padula). Prevista una prima fase di Analisi del “Saper Fare” degli Operatori, successivamente la Definizione dei livelli qualitativi dell’offerta integrata, per giungere nell’ultima fase alla Definizione dei pacchetti turistici integrati.

Le attività, condotte in presenza dal formatore Rosario D’Acunto, sono inserite all’interno delle azioni del progetto di promozione e marketing della destinazione e dei prodotti turistici del Vallo di Diano. Un progetto finanziato con risorse del POR Campania nell’ambito di una più ampia strategia di valorizzazione della Comunità Montana Vallo di Diano.

Il progetto, nel suo complesso, punta alla costruzione di una serie di prodotti di esperienza turistica sul territorio, donando nuova linfa e nuova capacità di attrazione per la filiera turistico culturale.

Gli obiettivi

Il ciclo di incontri vuole quindi ridefinire i confini del panorama dell’offerta, coinvolgendo una platea articolata e gestita in connessione costante tra cittadini, associazioni, aziende, tour operator, in modo da far percepire le potenzialità di sviluppo legate alla valorizzazione della filiera naturalistico-antropologica.

Il territorio della Comunità Montana Vallo di Diano comprende i comuni di Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, Sant’Arsenio, San Rufo, Sanza, Sassano, Teggiano.

Il programma

6 ottobre

Operatori del settore turistico (accoglienza e ospitalità):

https://forms.gle/aoYLKcpa7arFRttw6

7 ottobre

Realtà del terzo settore:

https://forms.gle/vQhuBBwGn38mBSFx5

13 ottobre

Agenzie di Viaggi e Tour Operators:

https://forms.gle/ZZqhkoSnndmJKzLP9