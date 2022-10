Rincari energetici: fondi per le imprese della Campania

Per affrontare i rincari energetici la Regione Campania ha destinato nuove risorse per le imprese. Nel dettaglio disponibile un finanziamento iniziale di 58milioni di euro. L’iniziativa rientra nell’ambito del Piano Sociale 2022, presentato da palazzo Santa Lucia nei giorni scorsi e attraverso il quale previsto un sostegno alle famiglie e alle attività produttive della Campania.

Rincari energetici: l’iniziativa della Regione

Ora gli uffici dell’Ente hanno provveduto a pubblicare l’avviso riservato alle imprese campane colpite dalla crisi economica internazionale e in particolare toccati dai rincari dell’energia.

Interessate soprattutto le imprese del settore manifatturiero, tra i più sensibili al rincaro energetici, per ristorare del 30% i maggiori costi sostenuti nel 2022 per energia elettrica e gas rispetto ai prezzi del 2021.

La procedura è interamente digitalizzata e consentirà di gestire il flusso di domande in breve tempo e, comunque, con la concessione delle agevolazioni entro il 2022.

Gli altri bandi

Non solo: la Regione Campania, sempre con l’ottica di affrontare i rincari energetici, ha pubblicato un ulteriore avviso per i comuni con meno di cinquemila abitanti per favorire la costruzione di comunità energetiche rinnovabili.

Il terzo avviso, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro, punta a sostenere le imprese campane nella promozione di interventi finalizzati all’efficientamento, la transizione e la sostenibilità energetica, anche attivando azioni volte alla diffusione di fonti rinnovabili, dando priorità alle proposte presentate da imprese operanti all’interno di settori a maggiori intensità energetica.