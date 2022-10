Benedetta De Luca sarà ospite a Marina di Camerota, nell’ambito dell’evento Liber Fest – Libri per un pensiero Libero. L’appuntamento è per il prossimo 6 ottobre. La scrittrice e influencer, già ospite della Fondazione Crea durante l’ultima edizione del Meeting del Mare, racconterà la sua storia di libertà, ricordando al pubblico che non esistono ideali di bellezza, poiché essa risiede nella nostra unicità e nella capacità di trovarla in noi stessi e negli altri.

Benedetta De Luca ospite a Marina di Camerota

«Con “Una vita di Sirenetta” di Benedetta De Luca, chiudiamo questa prima edizione di LiberFest che ha visto il nostro comune promuovere, insieme alla fondazione Meeting del Mare C.R.E.A. momenti di confronto, dibattito e riflessione su dei temi e concetti che servono ad ogni cittadino e ad ogni individuo per decifrare meglio la società e la comunità in cui si vive – dice Giangaetano Petrillo, vicesindaco di Camerota -. Quest’ultimo libro in particolare, grazie al carisma di De Luca, ci insegna come nessuna barriera non può essere abbattuta se c’è amore, amicizia, coraggio e autenticità in tutto quello per cui siamo chiamati ad impegnarci. Una lezione e di vita che servirà a nutrire la nostra mente e la nostra anima.»

Chi è Benedetta De Luca

Benedetta De Luca, influencer, combatte da anni per l’inclusione delle persone con disabilità. La giovane è affetta dalla sindrome da regressione caudale che colpisce le ultime vertebre della colonna vertebrale. Ha trascorso tantissimi mesi in ospedale da piccola, sottoposta a ben 18 operazione.

Oggi Benedetta De Luca riesce a stare in piedi con l’aiuto delle stampelle, anche se non riesce e piegare le gambe. Nonostante tutto non si è mai arresa, continua ad inseguire i propri sogni e combatte per le persone con disabilità.

Con questo ultimo appuntamento, la prima edizione di “Liber Fest – Libri per un pensiero libero” volge al termine.