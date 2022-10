Sr488 Felitto – Castel San Lorenzo: proseguono i lavori

Vanno avanti i lavori sulla SR488. Le opere interessano un tratto di strada tra i comuni di Castel San Lorenzo e di Felitto. Nello specifico sono in corso all’altezza del km 30+000 circa. Importo dei lavori circa 900mila euro.

Lavori sulla Sr488 tra Felitto e Castel San Lorenzo

«Abbiamo realizzato i micropali sulla Sr488 – dichiara il Presidente Michele Strianese – per permettere l’accesso alla zona in frana. Dopo le prove sui micropali e la realizzazione della trave di testata, stiamo procedendo con la palificata a sostegno della strada». La Provincia ha potuto beneficiare di risorse della Regione Campania per eseguire queste opere.

L’importanza delle opere

I lavori per la Sr488 hanno preso il via nel giugno scorso e proseguono tutt’ora. Garantiranno la messa in sicurezza di un’arteria molto utilizzata che era stata soggetta a frane e smottamenti. I lavori, dunque, stanno garantendo la necessaria sistemazione.

Il progetto migliora la viabilità in un territorio come quello della Val Calore e degli Alburni, dove la rete viaria è ampiamente compromessa. Ciò, di fatto, non fa altro che aumentare i disagi e favorire le condizioni per lo spopolamento.

Sono soprattutto le strade provinciali, come la Sr488, ad aver bisogno di opere di manutenzione. Ma spesso per mancanza di fondi ci si limita ad interventi tampone.