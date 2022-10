Polisportiva Santa Maria: passo falso interno con il Sant’Agata

Domenica amara per la Polisportiva Santa Maria che nella terza uscita in campionato perde con il Sant’Agata. La sfida del Carrano, valida per il girone I di Serie D, vede gli ospiti vincere per 0-3.

Polisportiva Santa Maria – Sant’Agata: la gara

La sfida vede all’inizio una doppia occasione per i padroni di casa: Ziello al 2′ calcia a lato e al 6’ impegna Curtosi. Locali pericolosi al 10′ con Yeboah trova attento l’estremo difensore ospite mentre due minuti dopo Ziello mette di poco fuori. La gara scorre fino alla mezzora quando Squillace su calcio di punizione realizza l’1-0 per il Sant’Agata

I cilentani subiscono il colpo con Morleo raddoppia che raddoppia al 36′.

Nel finale di frazione un’occasione per parte ma Morleo e Yeboha mancano di precisione.

Nella ripresa De Marco calcia largo al 3′ con Vitale che cala il tris dopo l’ottima azione personale di Bonfiglio concluso con l’ottimo passaggio smarcante. Al 7′ ancora De Marco dal limite dell’area a mettere alto emulato da Bonfiglio dopo due minuti. Al 20’ De Marco a botta sicura si vede negare il gol dell’1-3. Nel finale Bonanno impegna il portiere avversario come fa Campanella

IL TABELLINO

Polisportiva Santa Maria (3-5-2): Grieco; Ferrante (6’st Capozzoli), Campanella, Scalia (16’st Ventura); De Marco, Coulibaly, Pane (1’ st Cuzzilla), Ziello (1’st Citro), De Mattia; Tandara, Yeboah (6’st Bonanno). A disposizione: Guerra, Diop, Ferrigno, Di Peri. All. Francesco Di Gaetano

Sant’Agata (3-4-3): Curtosi; Casella, Demoleon (30’st Brunetti), Duli; Morleo, Calafiore, Mazzamuto (23’st Monteiro), Squillace (21’ st D’Aleo); Vitale (38’st Scolaro), Cicirello, Bonfiglio (33’st Nasini). A disposizione: Quartarone, Napoli, Maesano, Raspaolo. All. Leonardo Vanzetto

Arbitro: Antonio Monesi di Crotone (Laurieri-Piccolo)

Reti: 33’pt Squillace, 35’pt Morleo, 6’st Vitale

Note: Espulsi: Capozzoli (SM) al 36’ st per proteste. Ammoniti: Vitale (SA), De Mattia (SM), Demoleon (SA), Coulibaly (SM), Cicirello (SA), Citro (SM). Angoli: 6 A 5. Recupero: 1’ pt, 6’st