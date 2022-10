Percettori del reddito di cittadinanza a lavoro a Perdifumo

«Perdifumo nel verde» è questo il progetto utile alla collettività approvato dall’amministrazione comunale di Perdifumo, retta dal sindaco Vincenzo Paolillo rivolta ai percettori del reddito di cittadinanza.

Ecco quali attività dovranno svolgere i beneficiari del reddito di cittadinanza sul territorio di Perdifumo

Nello specifico, il progetto è rivolto ai percettori del reddito di cittadinanza e rientra nelle previsioni del Decreto Legge recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni».

I beneficiari dovranno svolgere mansioni al fine di valorizzare il patrimonio pubblico di proprietà comunale, al fine di rendere maggiormente accogliente per i residenti e i visitatori le zone di maggiore frequentazione del Comune e degli immobili dell’Ente come Municipio, cimiteri, centro storico, percorsi pedonali, sentieri, vie.

Il progetto ha come obiettivo prioritario quello di offrire una concreta opportunità di socializzazione e integrazione nel mondo del lavoro anche con lo scopo di incrementare il potenziale di occupazione dei soggetti coinvolti in prima persona.

I beneficiari del reddito di cittadinanza a Perdifumo saranno impegnati per un numero non inferiore alle 8 ore e non superiore a 16, da svilupparsi sia su uno o più giorni a settimana e sia su uno o più periodi del mese.

Il commento

«Il progetto punta a migliorare il decoro urbano attraverso interventi mirati sul territorio, così da rendere più accoglienti e ospitali le aree comunali- fanno sapere dal Comune- l’esperienza, poi, garantirà l’acquisizione e lo sviluppo del senso civico attraverso la conservazione dei beni pubblici».