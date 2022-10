Addio a Giuseppe La Greca: è la vittima dell’incidente sulla Cilentana

Un morto ed otto feriti in ospedale in codice rosso. È il drammatico bilancio dell’incidente stradale che si è verificato ieri sera sulla Cilentana nel comune di Lustra.

Incidente mortale sulla Cilentana: la vittima Giuseppe La Greca

A perdere la vita Giuseppe La Greca 46enne di Acciaroli. L’incidente si è verificato intorno alle 20, nei pressi dello svincolo di Omignano.

Una carambola di auto che non ha lasciato scampo al 46enne alla guida di una Peugeot.

La dinamica

Da comprendere l’esatta dinamica del sinistro.

Secondo una prima ricostruzione pare che l’auto di La Greca abbia fatto un testa coda coinvolgendo altre quattro automobili che in quel momento transitavano in zona.

Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto l’arrivo del personale del 118 con otto ambulanze, dei vigili del fuoco di Vallo della Lucania e della Polizia Stradale.

Terribile lo scenario che si è presentato agli occhi dei soccorritori, le auto ridotte ad un cumulo di lamiere. I vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania hanno dovuto lavorare non poco per estrarre i feriti dalle lamiere. Le 9 persone coinvolte sono state traferite con i diversi mezzi di soccorso all’ospedale San Luca di Vallo.

Uno straordinario lavoro dei sanitari del presidio ospedaliero con il pronto soccorso coordinato da Arcangelo Paolino che ha ricevuto e sottoposto i feriti alle cure necessarie.

Per il 46enne Giuseppe La Greca, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto. L’uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

I disagi

Dopo l’incidente avvenuto sulla Cilentana notevoli i disagi al traffico. I mezzi coinvolti, infatti, hanno invaso l’intera carreggiata.

È stato dunque necessario chiudere al transito l’arteria.

Questo è solo l’ennesimo incidente sulla Cilentana. Nei giorni scorsi un sinistro si è verificato nella galleria tra Vallo Scalo e Pattano. In quel caso furono quattro le auto coinvolte.

Il cordoglio

La notizia della morte di Giuseppe La Greca è rimbalzata subito ad Acciaroli dove l’uomo era conosciuto da tutti. Lavorava come operaio, lascia la moglie e i figli. A quanto pare ieri era uscito per andare ad un matrimonio ma arrivato sulla Cilentana ed è rimasto vittima del grave incidente stradale.