Incidente sulla Cilentana, coinvolte 4 auto

Ennesimo incidente stradale sulla Cilentana. Nella tarda mattinata di oggi un sinistro si è verificato tra gli svincoli di Vallo Scalo e Pattano.

Incidente sulla Cilentana: la dinamica

L’incidente è avvenuto all’interno di una galleria della Cilentana ed ha visto coinvolti ben quattro veicoli. Si tratta di quattro autovetture che per cause da accertare sono entrate in collisione.

Per fortuna i passeggeri a bordo non hanno riportata serie conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato loro le prime cure. Presenti anche le forze dell’ordine che hanno avviato i rilevamenti necessari a ricostruire la dinamica del sinistro.

Sembrerebbe che a scontrarsi siano state inizialmente due autovetture, e le altre che sopraggiungevano si sarebbero poi trovate coinvolte nell’incidente.

I disagi

Disagi si sono registrati al traffico, rallentato in entrambe le direzioni di marcia. Non è stato inizialmente necessario chiudere al transito l’arteria, salvo poi dover interdire la circolazione per la rimozione dei veicoli.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i tecnici dell’Anas, società che gestisce la Cilentana. A loro il compito di verificare che non vi siano danni all’infrastruttura, procedere alla bonifica del tratto viario.

Questo è un punto dell’importante strada dove già in passato si sono registrati altri incidenti stradali talvolta anche con conseguenze più gravi.

Lo scorso agosto, pochi chilometri di distanza, si verificò un incidente mortale nel quale perse la vita un ventenne.