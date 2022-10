Oroscopo del 2 ottobre: segni di fuoco ancora sul podio, grandi novità in arrivo

Vediamo insieme cosa prevedono gli astri per la giornata di domenica 2 ottobre. Tante novità in arrivo per diversi segni dello zodiacali. Per altri, è tempo di umanità e condivisione con le persone più bisognose. Ecco segno per segno.

Ecco tutti i segni zodiacali

Ariete

In questa domenica dei Santi Angeli Custodi ti offrirai volontario per mantenere ambienti armoniosi sia a casa che sul posto di lavoro. Sarà un’esperienza entusiasmante e amplificherà la tua motivazione a lavorare per la concordia.

Toro

L’esperienza sarà la tua migliore maestra e dovrai essere guidato da essa in questa domenica dei Santi Angeli Custodi. Non ignorare le lezioni del passato e salvarti dalle sofferenze che può causare in futuro. Cerca di aiutare le persone bisognose, che si tratti di bambini o di anziani!

Gemelli

Sarà ora che questa domenica dei Santi Angeli Custodi tu pensi al ruolo nella tua vita di una persona che è stata vicina a te da molto tempo. Non è solo una storia d’amore in erba. Piuttosto, è un incontro di mente e spirito che rischia di farti sentire sopraffatto.

Cancro

Probabilmente ti sei sentito ignorato negli ultimi giorni, ma in questa domenica dei Santi Angeli Custodi attirerai l’attenzione di tutti. Le luci della ribalta saranno centrate su di te e lo giustificherai aumentando facilmente l’occasione.

Una grande occasione attende i nati sotto il segno del Leone, vediamo l’oroscopo degli altri segni zoadicali

Leone

Questa domenica dei Santi Angeli Custodi sarà il giorno perfetto per rivalutare la situazione attuale della tua vita e dare priorità ai tuoi progetti. Se sei lì da un pò di tempo, troverai un’enorme quantità di energia che ti aiuterà a organizzare i tuoi progetti in modo soddisfacente.

Vergine

La domenica dei Santi Angeli Custodi sarà segnata da sbalzi d’umore, ma la fortuna ti sorriderà oggi. Il rovescio della medaglia di questo è che puoi iniziare a fare affidamento su un pò troppo sulla buona sorte. Abbi cura che non porti a una preparazione scadente per i tuoi progetti.

Bilancia

In questa domenica dei Santi Angeli Custodi dovrai cercare di formare alleanze con persone influenti e con interessi simili che completino le tue capacità e caratteristiche. Poche persone stanno cercando di influenzarti.

Scorpione

Questa domenica dei Santi Angeli Custodi le relazioni intrecciate, le conversazioni con doppi significati e incomprensioni saranno all’ordine del giorno, ma saranno divertenti e non dannose.

Sagittario

In questa domenica dei Santi Angeli Custodi sarai benedetto da una visione straordinariamente chiara e sarai in grado di soppesare bene le situazioni. Quindi, oggi è un buon momento per giudicare nuove iniziative e investimenti che sono arrivati sulla tua strada in modo da poter arrivare a una decisione obiettiva.

Capricorno

Questa domenica dei Santi Angeli Custodi il tuo ego ti prenderà per mano ma non potrai permettergli di agire e pensare al posto della tua mente. Per questo motivo non puoi vedere a fondo lo sguardo di una persona vicina, nè se sarà buono o cattivo per te.

Acquario

Fortuna e fama saranno nelle tue stelle in questa domenica dei Santi Angeli Custodi. È anche probabile che tu prenda decisioni rapide basandoti sulle tue intuizioni e sentimenti piuttosto che sulla logica, ma risulterebbero giusti sul denaro.

Pesci

Questa domenica dei Santi Angeli Custodi sarai ricco di spirito e di energia. Chiama i tuoi amici e organizza un incontro o una festa. Crogiolandosi sugli allori si può essere trascurati verso il pericolo che ti aspetta in un prossimo futuro!