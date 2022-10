Mensa scolastica ad Agropoli: si parte lunedì

Al via il servizio mensa scolastica ad Agropoli. Si partirà lunedì, 3 ottobre ma soltanto per le scuole dell’infanzia e primarie del territorio cittadino. Una settimana dopo, invece, si attiverà il servizio di refezione scolastica anche presso la scuola media Gino Rossi Vairo (10 ottobre).

Il servizio mensa scolastica ad Agropoli

Una buona notizia per famiglie e studenti. Per porter usufruire del servizio mensa scolastica ad Agropoli si potrà utilizzare il ticket virtuale, un sistema che sostituisce i buoni pasto cartacei.

Resta il problema della scuola Landolfi. Qui da tempo i genitori chiedevano l’allestimento di una cucina e di uno spazio idoneo per consumare i pasti. L’amministrazione comunale ha promesso che entro dicembre anche l’istituto di piazza della Repubblica ad Agropoli, l’unico a non avere spazi appositi, sarà dotato di una mensa scolastica idonea per la preparazione in loco dei pasti da somministrare a studenti e personale scolastico.

Il progetto

Il Comune di Agropoli già negli anni scorsi presentò un progetto per adeguare la scuola Landolfi e allestire la mensa per circa 200mila euro, ma senza riuscire ad ottenere le necessarie risorse da parte del Miur. Ora interverrà direttamente l’Ente locale per soddisfare le richieste sempre più pressanti di mamme e papà.