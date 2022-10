L’Almanacco del 1° ottobre 2022

Almanacco del 1° ottobre 2022:

Santi del giorno:

Santa Teresa di Gesù Bambino (di Lisieux, Vergine e Dottore della Chiesa) protettrice delle missioni.

San Bavone di Gand (Eremita)

San Mirian III (Re della Georgia – Chiese Orientali)

Etimologia: Teresa, nome di origine greca. Deriva da Therao, latinizzato in Terèsia e significa “cacciatrice”. Secondo altre ipotesi deriva da Tarasia, “nativa di Taras” (Taranto) o da Therasia, che significa “nativa dell’isola di Thera” (Santorini).

Proverbio del giorno:

Ottobre, o bello o piovoso, vino e cantina da sera a mattina.

Aforisma del giorno:

Correre qua e là non ti servirà a niente: tu vai in giro con le tue passioni, i tuoi mali ti seguono. (Seneca)

Accadde Oggi:

1976 – Primo episodio di Candy Candy In una notte di neve davanti alla porta dell’orfanotrofio religioso Casa Pony vengono abbandonati due neonati, cui suor Maria e Miss Pony danno i nomi di Candy ed Annie. Si apre così la prima stagione di Candy Candy, cartone animato prodotto dalla Toei Animation e ispirato al manga creato da Yumiko Igarashi; quest’ultimo a sua volta è stato tratto dal romanzo di Kyoko Mizuki (che aveva collaborato alla versione manga). Centoquindici gli episodi che raccontano le vicende della piccola orfana Candy, arrivando fino agli anni della sua maturità.

1982 – Nei negozi arrivano i CD: È l’album “52nd Street” di Billy Joel il primo CD della storia ad arrivare nei negozi di musica. “CD“ è l’acronimo di compact disc, il nuovo formato di supporto musicale sviluppato nell’ambito di un progetto comune tra Philips e Sony.

1869 – Invenzione della cartolina: Fu un professore di economia austriaco, al secolo Hermann Emmanuel, dell’Accademia militare di Wienere Stad, a proporre l’utilizzo della cartolina postale come forma di corrispondenza veloce e stringata per le comunicazioni istituzionali.

Sei nato oggi? Molto spesso i nati il 1^ ottobre sembrano raggiungere i massimi livelli nella loro professione, circolo sociale o struttura famigliare. Di solito questo dipende non tanto dalle doti di intraprendenza o aggressività, quanto dalla loro efficienza e capacità di mantenere una prospettiva lungimirante nella vita. In genere i nati il 1^ ottobre hanno opinioni molto personali e sanno operare soltanto attraverso i propri metodi con i quali riescono a ottenere risultati molto spesso impressionanti; proprio per questo saranno presi sul serio e anche emulati dagli ammiratori.

Celebrità nate in questo giorno:

1970 – Samuele Bersani: Tra i cantautori in circolazione si distingue per la sensibilità melodica e la profondità poetica dei testi.

1930 – Philippe Noiret : Nato a Lilla, nel nord della Francia, in patria è ancora oggi ricordato come uno dei più amati attori del secolo scorso.

1974 – Daniele Bossari: Nato a Milano, è noto al pubblico come conduttore televisivo e speaker radiofonico.

1954 – Milly Carlucci: Conduttrice televisiva di quarantennale esperienza e volto storico dell’intrattenimento serale della RAI, consacrata da trasmissioni come Scommettiamo che.. e Ballando con le stelle.

Scomparsi oggi:

2013 – Giuliano Gemma: Nato a Roma, è stato un attore che ha esordito al cinema come stuntman (sostituendo gli attori nelle scene pericolose).