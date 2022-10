Incidente sulla Cilentana: cinque veicoli coinvolti

Ennesimo incidente stradale sulla Cilentana. È successo questa sera intorno alle 20, nei pressi dello svincolo di Omignano.

Incidente sulla Cilentana: la dinamica

Il sinistro ha coinvolto ben cinque auto. Da comprendere la dinamica. Pare che uno dei veicoli coinvolti abbia fatto un testa coda coinvolgendo altre quattro automobili che in quel momento transitavano in zona.

Immediati i soccorsi. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania e i sanitari del 118 intervenuti con più mezzi per soccorrere i feriti.

Dopo l’incidente avvenuto sulla Cilentana notevoli i disagi al traffico. I mezzi coinvolti, infatti, hanno invaso l’intera carreggiata.

È stato dunque necessario chiudere al transito l’arteria. Il personale dell’Anas sta provvedendo alla rimozione dei veicoli incidenteati e dei detriti. Ai carabinieri è affidato il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Per fortuna i feriti non sono in pericolo di vita.

I disagi

Le auto sono costrette ad uscire allo svincolo di Perito (per chi è diretto a sud) e a quello di Vallo Scalo per chi proviene da Vallo della Lucania.

Questo è solo l’ennesimo incidente sulla Cilentana. Nei giorni scorsi un sinistro si è verificato nella galleria tra Vallo Scalo e Pattano. In quel caso furono sei le auto coinvolte.