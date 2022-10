Agropoli, svincoli della Cilentana al buio: chiesti interventi

Svincoli della Cilentana di Agropoli al buio da diversi giorni. A segnalarlo sono i cittadini, in particolare gli automobilisti che quotidianamente transitano in zona ed usufruiscono degli accessi alla superstrada. Non funzionanti sarebbero i lampioni di competenza del Comune, in prossimità della rotonda di via Gregorio e dell’incrocio di via Pertini, rispettivamente ad Agropoli Nord e Agropoli Sud.

Svincoli della Cilentana al buio ad Agropoli

Ciò sta determinando alcuni disagi a causa della ridotta visibilità in punti dove già si sono registrati incidenti. Del caso è stato già informato il comune. Uffici ed amministratori sono stati sollecitati a chiedere alla società che gestisce la pubblica illuminazione un controllo di tutta la rete.

In più punti della città si segnalano lampioni privi di illuminazione. In altri, invece, è stato il maltempo ad arrecare danni provocando il black out di intere linee. Tuttavia in questi casi i disagi sono stati limitati soltanto ad alcune ore.

Le richieste

«In un momento in cui si invoca più sicurezza sia per i residenti che per gli automobilisti, è necessaria un’attenta verifica del funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione e in generale servirebbe più attenzione alla manutenzione e al decoro della città». Questo il commento di un cittadino.