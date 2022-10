Agropoli, “Caso Cauceglia”: domenica (2 ottobre) incontro in Comune

Continua a far discutere la scelta del sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, di non rinnovare la fiducia al comandante dei vigili Sergio Maurizio Cauceglia. Oggetto del dibattito non è soltanto la scelta di sostituire l’uomo che da due anni è al vertice dei caschi bianchi con un’unità proveniente da Capaccio Paestum, quanto la sensazione che si tratti di una scelta presa non in autonomia e di natura prettamente politica.

Caso Cauceglia: l’incontro in municipio

Per questo la comunità è pronta a protestare. Più associazioni si sono dette disponibili a scendere in piazza. Intanto per domani, domenica 2 ottobre, i gruppi di minoranza consiliare guidati da Raffaele Pesce, Massimo La Porta ed Elvira Serra, cui si è aggiunto il circolo di Fratelli d’Italia, hanno organizzato un incontro in municipio.

L’appuntamento è a partire dalle ore 11 presso l’aula consiliare Alfonso Di Filippo. Sarà l’occasione per affrontare un dibattito tra i gruppi consiliari e i cittadini agropolesi sulle criticità che stanno emergendo negli ultimi giorni (a partire dal caso Maurizio Cauceglia) e in generale per fare un bilancio dell’attività dell’amministrazione comunale, a poco più di cento giorni dall’insediamento.

I primi 100 giorni dell’amministrazione Mutalipassi

Diverse le questioni che l’attuale esecutivo aveva promesso di affrontare e risolvere in questo periodo, dalla situazione delle alghe alla viabilità (in particolare la questione della provinciale di Trentova). Problemi ad oggi rimasti irrisolti.

A ciò si aggiungono alcune criticità emerse negli ultimi giorni quali la soppressione dell’ambulanza rianimativa (provvedimento poi ritirato dall’Asl) e la sostituzione del comandante della Polizia Municipale, Maurizio Cauceglia.