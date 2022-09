Sfera Ebbasta arriva al PalaSele

Sfera Ebbasta con il Famoso Tour, arriva al Palasele di Eboli. Appuntamento domani, sabato 1 ottobre. L’artista sta finalmente presentando sul palco Famoso, l’album che ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo, uscito per Island Records nel 2020, e l’EP Italiano realizzato insieme a Rvssian, pubblicato lo scorso maggio per Island.

“Sono davvero felice di tornare live in Italia – ha dichiarato l’artista alla partenza del tour – c’è tanta musica da suonare, non vedo l’ora di salire sul palco”.

Il tour di Sfera Ebbasta

Nel corso dei concerti Sfera, supportato da un impianto con bassi che fanno tremare i palazzetti, propone gran parte del suo repertorio senza tralasciare le origini.

Sono due i palchi su cui Sfera si esibisce e sono collegati da una passerella. Essa consente all’artista di esibirsi sospeso sopra alla folla. A punteggiare lo show anche i visual proiettati su entrambi i palchi e un sistema di luci laser.. Sul main stage insieme all’artista si esibisce un corpo di ballo hip hop con le coreografie di Lacciò, avvolto da un sistema di ledwall. La tappa di Eboli vedrà la partecipazione di Luchè, pronto a scaldare con Sfera il PalaSele.

Info utili

La data al PalaSele di Eboli (recupero del 2.10.2021 e del 24.04.2022) è organizzata da Anni 60 produzioni. Gli ultimi biglietti ancora disponibili saranno acquistabili al Botteghino del PalaSele aperto il giorno dello show dalle ore 16. I cancelli per l’ingresso al pubblico generale saranno aperti a partire dalle ore 19, inizio show ore 21.

La stagione dei grandi live a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele proseguirà giovedì 27 ottobre con Marco Mengoni e il suo “Mengoni Live 2022”, tappa già sold out. A seguire, l’attesissimo ritorno live di Biagio Antonacci che si esibirà sul “Palco Centrale” di Eboli l’11 novembre. Sempre a novembre, un altro imperdibile ritorno: “Notre Dame De Paris” l’opera moderna più famosa al mondo, che celebra quest’anno il ventennale, in scena al PalaSele sabato 26 novembre (ore 16:00 e ore 21:00) e domenica 27 novembre (ore 17:00 e ore 21:00)..

A dicembre, sabato 3 e domenica 4 sono attesi i ME CONTRO TE con il loro primo tour, Salmo in scena martedì 6 con il “Flop Tour”, Alessandra Amoroso lunedì 12 con “Tutto Accade Tour”.

Già annunciati anche i primi attesissimi show per il 2023: MAX30 (il 7 aprile 2023) il tour con cui Max Pezzali festeggia i 30 anni di carriera nei palasport e il grande ritorno di Eros Ramazzotti con il “Battito Infinito World Tour” l’11 aprile 2023.