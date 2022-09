Oroscopo del 1° ottobre, giornata nera per gli affari lavorativi. Ecco per quali segni

È tempo di consultare le stelle per questo sabato di Ottobre. Cosa ci riserveranno gli astri? Certamente l’amore e la fortuna sono all’ordine del giorno per diversi segni dello zodiaco. Attenti a qualche problemino di coppia che potrebbe verificarsi nei prossimi giorni e curate la vostra salute.

Oroscopo del 1° ottobre 2022:

Ecco tutte le previsioni segno per segno

Ariete

Tiratevi su e cercate di fare buon viso a cattivo gioco in questo sabato di Santa Teresa: oggi certe leggerezze nei vostri confronti non le sopportate, tuttavia, mantenete il vostro abituale contegno e cercate di superare questa giornata nel migliore dei modi.

Toro

Se credete di aver perso in una questione che vi sta a cuore in questo sabato di Santa Teresa, sappiate che Giove vi offrirà più di un opportunità per ribaltare una situazione che ormai vi invitava ad arrendervi. Le vostre certezze oggi potrebbero essere messe in crisi.

Gemelli

In amore portate avanti le vostre idee e con decisione: non vi curate delle critiche che vi rivolgono in questo sabato di Santa Teresa, in fondo potrebbero essere interessate. Cercate in ogni caso di privilegiare i vostri sogni e di fare in modo che si realizzino.

Cancro

Fate un pò di ordine nella vostra vita e ne avrete a breve dei vantaggi: in particolare tra le amicizie fate chiarezza con voi stessi e tagliate senza pietà in questo sabato di Santa Teresa quelle che vi sembrano poco sincere o interessate.

Per il Leone, segno di fuoco, sono tempi difficili, ma segno certamente in ripresa

Leone

Fate economia in questo sabato di Santa Teresa: i tempi sono difficili e potreste pentirvi di non aver risparmiato. Nuove e più vibranti emozioni da un rapporto d’amore o di amicizia che oggi potrebbe farsi particolarmente interessante e intrigante.

Vergine

All’inizio di questo sabato di Santa Teresa dovrai fare attenzione a quello che dici. Qualcuno che consideri vicino potrebbe sparlare su di te. Pesa le tue frasi prima di parlare. Prova a parlare di te con le persone che consideri più vicine.

Bilancia

Questo sabato di Santa Teresa sarà il giorno perfetto per rivalutare la situazione attuale della tua vita e dare priorità ai tuoi progetti.

Scorpione

Se siete irrequieti mettetevi l’animo in pace in questo sabato di Santa Teresa: nel primo pomeriggio lo sarete di più e senza motivo. Ma niente paura tutto procede con regolarità e in serata vi sentirete meno agitati e più rilassati. Oggi potrai fare degli ottimi affari. Favoriti gli investimenti.

Sagittario

Questo inizio di sabato di Santa Teresa farà sentire più ispirato e finirai per chiudere tutti gli impegni che potrebbero essersi accumulati oggi. Cancellare questo ti darà un bel senso di realizzazione e questo sarà notato dalle persone che ti interessano.

Capricorno

Abbiate cura della vostra salute in questo sabato di Santa Teresa e non disperdete i sacrifici che fin qui avete fatto. Curate bene e di più la vostra alimentazione e praticate un sano sport. Concedetevi un meritato riposo.

Voi dei segni d’acqua, curate la vostra salute e non trascuratela

Acquario

Abbiate cura della vostra salute in questo sabato di Santa Teresa e non disperdete i sacrifici che fin qui avete fatto. Curate bene e di più la vostra alimentazione e praticate un sano sport. Concedetevi un meritato riposo e cercate di non affaticarvi in questo periodo.

Pesci

Organizzerai il tuo tempo libero coinvolgendo parenti ed amici nelle tue iniziative in questo sabato di Santa Teresa. Cerca di non farti prendere dalla nostalgia per una storia ormai finita da tempo!