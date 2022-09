Miglioramento della viabilità a Capaccio: comune programma interventi

Miglioramento della viabilità e della mobilità a Capaccio: il progetto

Il commento

L’amministrazione comunale, guidata dal, ha completato l’iter progettuale relativo ad interventi per il miglioramento della viabilità e mobilità urbana del territorio.Nello specifico, l’Ente, intende garantire maggiore sicurezza e fluidità della circolazione, prevedendo una serie di interventi volti a migliore la qualità della viabilità; manutenzione e pulizia straordinaria delle strade, apposizione e manutenzione della segnaletica, controllo tecnico dell’efficienza delle strade. Il progetto dei lavori, prevede una spesa complessiva diPotrebbe essere finanziato con la contrazione di un mutuo conEsso rientra nel programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023.“A Capaccio stiamo realizzando grandi opere, importanti, ma anche piccole opere di manutenzione ordinaria”, aveva dichiarato il primo cittadino- sottolineando come la viabilità per l’amministrazione comunale è “una priorità assoluta perché ne va della sicurezza di chi percorre le strade ma anche del decoro e della dignità del territorio”. “Amministrare un territorio, significa mettere in campo azioni per migliorare la qualità della vita dei cittadini sotto ogni punto di vista“. Questo il commento di Alfieri all’indomani dell’avvio dell’iter progettuale. Il Comune negli anni ha programmato diversi interventi di miglioramento della viabilità sul territorio. Su tutti quelli in via Magna Graecia