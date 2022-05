Capaccio: nuovi lavori in Via Magna Grecia

CAPACCIO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha approvato il progetto esecutivo per garantire nuovi interventi nell’ambito dei lavori di rifunzionalizzazione ed adeguamento di Via Magna Grecia.

Miglioramento dell’asse viario Magna Grecia a Capaccio: l’iter

Con Delibera di Giunta del 2018 entrava nel vivo l’iter relativo ai lavori di miglioramento della mobilità stradale; nel 2019 il progetto veniva ammesso a finanziamento.

I lavori di miglioramento alla mobilità stradale e la rifunzionalizzazione dell’asse viario Magna Grecia, sono attualmente in esecuzione; in corso d’opera, si è però ritenuta necessaria, la redazione di un progetto complementare all’opera principale al fine di completare alcune parti del progetto originario e di rendere più gradevole l’estetica dell’infrastruttura per un importo complessivo pari a € 625.000,00.

L’intervento troverà copertura finanziaria per € 431.188,72 nelle somme di accontonamento, per € 89.033,04 nelle spese generali e per la parte restante con fondi di bilancio comunale.

I lavori comporteranno la realizzazione di una nuova condotta di raccolta di acqua bianche a Borgo Nuovo, l’ampliamento del marciapiede adiacente palazzo Barlotti, il completamento del marciapiede lato valle fino al bivio Cafasso, la sistemazione e l’allaccio di nuove caditoie.