I migliori vigneti d’Italia 2022

Ogni anno le più grandi istituzioni nel mondo dell’enogastronomia stilano la loro classifica sui migliori vigneti dell’annata. Wine Spectator, Gambero Rosso e la Guida Veronelli sono soltanto alcuni dei più importanti attori del mondo enogastronomico a cui i consumatori si affidano per capire quali sono i migliori vini da scegliere. Tra i concorsi dedicati ai vigneti, il Concours Mondial de Bruxelles è sicuramente uno dei più importanti. Infatti, ogni anno centinaia dei maggiori esperti internazionali si incontrano per assaggiare tanti prestigiosi vini provenienti dai più di 40 paesi, per poi decidere i migliori a cui assegnare la Gran Medaglia d’oro, ovvero il riconoscimento più importante dell’iniziativa. Nel 2022, l’iniziativa si è svolta a Rende, in Provincia di Cosenza, e sono stati 16 i vini italiani ad ottenere il riconoscimento più importante.

Se a casa, tra i tuoi accessori vino preferiti, hai anche una cantinetta vino è arrivato il momento di riempirla con i migliori vini italiani del 2022.

Il miglior vino bianco d’Italia 2022

I giudici del concorso mondiale di Bruxelles, hanno scelto come migliore rivelazione nella categoria bianchi italiani, un vino proveniente da un vitigno autoctono, Il Grillo della Cooperativa CVA Canicattì, ovvero Il Fileno Grillo DOC 2021. Questo nettare bianco si presenta intenso ed elegante nell’olfatto, con aromi di frutta gialla matura, ginestra, frutta secca e spezie. Al palato si afferma come un vino di grande equilibrio, con una persistenza lunga e gradevole. Un vino assolutamente perfetto per esaltare i piatti di pesce, in particolare crudi e grigliata di pesce azzurro. Ottimo con i primi di pesce.

Il Fileno Grillo DOC 2021, esprime pienamente le caratteristiche della tradizione siciliana. A sorprendere è soprattutto il prezzo, si può infatti acquistare a soltanto 10,20 euro a bottiglia, un prezzo irrisorio per una grande prelibatezza. Il Fileno Grillo DOC 2021 è anche l’unico vino bianco italiano ad ottenere la Gran Medaglia d’Oro. Gli altri 15 sono infatti tutti vini rossi.

Il miglior vino rosso d’Italia 2022

Questa è la categoria dove solitamente l’Italia spicca per la qualità dei suoi vini ed è sempre molto difficile scegliere il migliore. I giudici del Concours Mondial de Bruxelles hanno decretato come miglior vino rosso italiano, l’Amarone della Valpolicella DOCG Mai dire Mai 2013, prodotto con i vigneti autoctoni: Corvina, Corvinone, Oseleta e Rondinella. Un vino rosso dal profumo intenso con aromi di sottobosco, legno di cedro, cacao e maraca. Al palato si presenta caldo, avvolgente, con una grande complessità organolettica ed un’acidità importante. A spiccare sono le note di cioccolato fondente, moka, frutta nera matura e chiodi di garofano. Un vino elegante con una grande persistenza. L’Amarone della Valpolicella DOCG Mai Dire Mai 2013, si abbina perfettamente con carni rosse, formaggi stagionati e cioccolato fondente. Nonostante si tratti di un vino ancora giovane, è in grado di esprimere una grande personalità con potenza ed eleganza. Si tratta di un vino più costoso rispetto al Fileno Grillo DOC 2021, che si può acquistare ad un prezzo intorno ai 100 euro.

Gli altri vini italiani medagliati al Concorso Mondiale di Bruxelles 2022

Sono altri 14 i vini italiani, e tutti rossi, che si sono aggiudicati la Gran Medaglia d’Oro. Eccoli divisi per regioni:

Migliori vini rossi siciliani 2022

Cerasuolo di Vittoria DOCG 2016 Tenuta Valle delle Ferle – Frappato 50%, Nero d’Avola 50%.

Rocaille 2018 Sicilia DOC cantina Montedidio – Nero d’Avola 100%.

Migliori vini rossi pugliesi 2022

Puglia IGT Mascherone Primitivo 2020 delle Tenute Chiaromonte – Primitivo 100%.

Puglia DOC 23 Settembre 2015 dell’Azienda Conte Spagnoletti Zeuli – Nero di Troia 100%.

Migliori vini rossi campani 2022

Taurasi DOCG Nucilla 2012 della Tenuta Nucilla – Aglianico 100%.

Aglianico del Taburno DOC Cariavis 2007 cantina Terre Caudium – Aglianico 100%.

Migliori vini rossi toscani 2022

Argirio 2017 Toscana IGT cantina Podernuovo – Cabernet franc 100%.

Vino Nobile di Montepulciano DOCG Vitaroccia Riserva 2017 cantina Icario – Sangiovese 95%, Cabernet-sauvignon 5%.

Carmignano DOCG Il Circo Rosso 2018 cantina Fabrizio Pratesi – Sangiovese 70%, Cabernet-sauvignon 15%, Cabernet franc 5%, Merlot 10%.

Infinito 2018 Toscana IGT della Tenuta Moriano – Sangiovese 35%, Merlot 25%, Cabernet-sauvignon 30%, Syrah / Shiraz 10%.

Chiave di Saletta 2018 Toscana IGT cantina Villa Saletta – Sangiovese 50%, Cabernet franc 20%, Cabernet-sauvignon 20%, Merlot 10%.

Migliori vini rossi veneti 2022

Raboso Piave DOC 2015 Ornella Molon – Raboso 100%.

Amarone della Valpolicella DOCG Valle Alta 2013 Tenute Ugolini Società Agricola – Corvina Veronese 80%, Corvinone 10%, Rondinella 5%.

Migliori vini rossi piemontesi 2022

Monferrato Rosso DOC Uceline 2015 della Cascina Castlet – Uvalino 100%.