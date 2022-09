Ecco lo zaino sospeso: a Teggiano una iniziativa per le famiglie in difficoltà

In un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, una iniziativa importante e solidale arriva da Teggiano. L’aumento dei costi, infatti, inevitabilmente influisce sulle famiglie, soprattutto quelle che hanno bambini in età scolare. In queste prime settimane di scuola, infatti, gli studenti sono chiamati ad acquistare libri e altro materiale didattico.

Lo zaino sospeso: l’iniziativa di Teggiano

Ebbene il Comune valdianese, al fine di sostenere le famiglie in difficoltà, ha lanciato l’iniziativa “Lo Zaino Sospeso”.

Sul territorio è stata lanciata una raccolta di materiale scolastico (penne, matite, quaderni, colori, astucci, etc.) che permetterà anche alle famiglie in difficoltà di soddisfare le esigenze dei propri figli e non mandarli in classe con qualcosa in meno degli altri.

Come funziona

L’iniziativa ha regole precise e segue due canali di donazione: l’acquisto presso esercenti partner del progetto (bisognerà lascaire il materiale didattico nell’apposito carrello solidale) o la donazione di materiale (in questo caso andrà consegnato direttamente la Biblioteca Comunale).

I punti vendita partner dell’iniziativa, che esporranno il cartello dello Zaino Sospeso, sono: