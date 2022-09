Aumenta l’inflazione in Italia: mai così alta da 40 anni

Settembre si chiude con un balzo dell’inflazione che non si registrava da anni. Secondo le stime dell’Istat, infatti, l’indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,3% su base mensile e addirittura dell’8,9% su base annua (da +8,4% del mese precedente).

Allarme inflazione: aumentano i prezzi

In questo caso il balzo dell’inflazione non è legato direttamente all’aumento dei costi di energia e gas, ma all’aumento del prezzo del cosiddetto carrello della spesa. Insomma acquistare beni, anche di prima necessità, costa di più.

I costi sono ai massimi, non si registrava una situazione simile dal 1983. In quell’anno si segnalò una variazione del 12,2% dei costi del carrello della spesa su base annua.

I dati Istat

Tra i beni necessari che secondo le ricerche di Istat hanno avuto un maggiore aumento dei prezzi ci sono gli alimenti (da +10 a +11,5%), gli spazi ricreativi, culturali e di cura della persona (+5,7%) e poi bisogna sempre tenere in considerazione la questione dei consumi.

Pur rallentando di poco, continuano a crescere in misura comunque molto ampia gli energetici (da +44,9% a +44,5%) sia regolamentati (+ 47,7%), non regolamentati (+41,2%).

“L’inflazione acquisita per il 2022 è pari a +7,1% per l’indice generale e a +3,6% per la componente di fondo”. Nel mese di agosto l’inflazione acquisita era a +7%.