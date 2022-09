Alimentazione nei cuccioli di cane e di gatto, quanto è importante e perché

Conoscere le basi di una buona alimentazione è fondamentale se volete che i vostri cuccioli, che si tratti di gatti o di cani, crescano sani e forti. Ecco perché è importante non solo partire da cibi adatti ai cuccioli, ma anche cominciare già dall’alimentazione della mamma. In questo modo saremo sicuri di aver fatto del nostro meglio per assicurare il massimo ai nostri amici. Ma vediamo perché è così importante questo argomento e da dove cominciare.

Il periodo dell’allattamento

Tutto il periodo dell'allattamento è una fase delicatissima nella vita della mamma e dei suoi cuccioli. Si pensi, infatti, che il fabbisogno energetico di una cagna o di una gatta supera di 2 o 3 volte quello di mantenimento, in base al numero di cuccioli e alla quantità di latte che produce. Oltre all'acqua, che non dovrà mai mancare, anche per compensare la perdita di liquidi che tutte le mamme devono affrontare, è importantissimo sopperire alle sue carenze energetiche e aiutarla nel suo compito. Un'ottima idea è quindi quella di partire già da ora con la somministrazione di un alimento specifico per cuccioli, che possa già darle la carica in più di cui ha bisogno e che poi useremo anche per lo svezzamento dei cuccioli una volta nati.

La fase dello svezzamento

Una volta che i cuccioli raggiungeranno la giusta età e non potranno più essere nutriti solo con il latte materno, allora bisognerà passare alla fase dello svezzamento, utilizzando un cibo appositamente studiato per questa delicata fase di crescita. Per i gatti e i gattini, in particolare, la giusta linea prevederà l'apporto importante della taurina, un aminoacido essenziale molto importante nella loro dieta e la cui carenza può provocare una malattia al cuore molto pericolosa e una serie di altri problemi gravi. Una dieta bilanciata dovrà inoltre garantire il giusto apporto di grassi, necessari per l'assorbimento delle vitamine liposolubili, e di oli animali e vegetali. Le crocchette inizialmente potranno anche essere inumidite con latte, brodo o acqua calda per favorire l'interesse dei piccoli e la facilità di masticazione, per poi passare alla normale consumazione. Di certo, un cibo appetibile e gustoso gli sarà molto più gradito e accenderà prima il loro interesse. Per le quantità, all'inizio dello svezzamento il latte sarà ancora l'alimento principale della loro dieta e l'alimentazione della mamma continuerà a essere di primaria importanza. Successivamente, il cibo dovrà essere razionato in base al peso dei cuccioli e della razza. Sarà importante in questo caso seguire le pratiche tabelle che troveremo sulla confezione del cibo prescelto. Infine, ricordiamo che finito lo svezzamento, le cure verso la gatta adulta o la cagna non dovranno mancare e avrà ancora bisogno di cibo sano ed equilibrato per superare la faticosa fase dell'allattamento.