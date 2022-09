Una casa per gli amici della montagna: l’iniziativa di Montesano

Hanno preso il via i lavori nella ex scuola di Perillo di Tardiano, a Montesano sulla Marcellana. L’amministrazione comunale nei mesi scorsi aveva ottenuto un finanziamento da parte del Gal Vallo di Diano. Qui nascerà una Casa aperta per gli amici della A spiegare gli interventi in programma è il sindaco Giuseppe Rinaldi.

Una casa per gli amici della montagna a Perillo: i lavori

«I lavori che si stanno eseguendo – fa sapere il primo cittadino – consistono in miglioramenti e sistemazioni edilizie, pitturazione ed intonaci, impianti di efficientamento energetico, miglioramento area esterna, superamento della barriera architettonica di ingresso ed altri interventi di riqualificazione dell’ex edificio scolastico».

Il progetto del Comune di Montesano sulla Marcellana

La ex scuola di Tardiano diventerà una “Casa aperta per tutti gli amici della Montagna”.

Associazioni, gruppi boy-scout, scolaresche, studiosi, produttori di tipicità, appassionati della montagna e dei luoghi del territorio. Qui troveranno finalmente un posto dove ritrovarsi, svolgere le proprie attività, confrontarsi per valorizzare, sempre più, i siti di montagna e in generale il nostro territorio.

«Ringrazio la direzione del GAL e gli uffici comunali competenti per aver dato seguito a questa significativa intenzione programmatica dell’Amministrazione Comunale di Montesano di riportare in vita un luogo così evocativo», conclude Rinaldi.